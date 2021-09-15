Украина готова. Россию в ТКГ призвали провести обмен пленными

Украина призвала Россию в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) ускорить подготовку к обмену пленными и разблокировать работу КПВВ. Украинская делегация напомнила о предоставленных ранее гарантиях безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексея Резникова .

По его словам, на последней встрече ТКГ украинская сторона призвала Россию ускорить подготовку к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения удерживаемых в связи с конфликтом лиц и разблокировать работу КПВВ с российской стороны.

"Украинская делегация еще раз напомнила, что соответствующие гарантии безопасности были предоставлены Украине последовательно 31 августа и дополнительно - подтверждены сегодня", - отметил Резников.

Он добавил, что Украина продолжает настаивать на скорейшем освобождении всех удерживаемых лиц и принимает все необходимые для этого меры и строгого соблюдает режим прекращения огня.

Резников обратил внимание на очередную попытку российской стороны привлечь к работе гуманитарной подгруппы ТКГ осужденной за терроризм гражданки Украины Майи Пироговой, что, по его мнению, является попыткой России заблокировать переговорный процесс