Россия хочет продвинуть торговлю своего зерна вместе с разблокировкой портов Украины

Россия хочет продвинуть торговлю своего зерна. Власти настаивают, чтобы договоренности о продаже проходили одновременно с разблокировкой портов Украины.
Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".
"Мне кажется, это было бы логично. Эти два вопроса должны решаться параллельно, поскольку если мы говорим о продовольственном кризисе, то не думаю, что только поставками украинского зерна эту проблему можно каким-то образом решить", - сказал он.
Руденко подчеркнул, что без поставок российского зерна и удобрений "будет сложно рассчитывать на продвижение в этом вопросе".
Отметим, что никаких ограничений на продажу российского зерна нет.
Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что любые российские гарантии по экспорту украинского зерна считаются не действительными.
13 июля в Турции прошли переговоры по "зерновому коридору", в которых принимали участие делегации Украины, Турции, Россия и ООН. Участники договорились о деблокаде трех украинских портов.