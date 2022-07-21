Подоляк о переговорах по "зерновому коридору": гарантии РФ считаются не действительными
Любые российские гарантии по экспорту украинского зерна считаются не действительными. Есть гарантии от Турции, над которыми работают власти Украины.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.
"Нет Российской Федерации, лживая федерация - это мне кажется было бы более правильно называть ее в юридическом смысле. Поэтому никакие там гарантии, которые могут дать кому-нибудь РФ не считается действительными и мы на них не обращаем внимания. Есть гарантии от Турции и вот через них мы работаем", - заявил он.
По его словам, никто не будет идти на какие-либо ослабления режима в Черноморской акватории, если Украина будет испытывать проблемы. Подоляк подчеркнул, что если РФ использует любую возможность для того, чтобы нанести ущерб Украине, то переговоры прекратятся.
Советник главы ОП добавил, что переговоры с Россией являются техническими.
"Это скорее технические переговоры, на которых разрабатывается технический документ, который будет регламентировать процедуру экспорта украинского зерна", - заявил он, добавив, что переговоры важны для Украины поскольку посредниками выступают Турция, которая должна обеспечить логистику, и международный институт, который имеет мандат на то, чтобы наблюдать за всем, ООН.
"Для Украины в данном случае любые слова, предложения, все пропагандистское, что декларирует Россия не существует. Ключевое для Украины - это безопасный маленький фарватер, из-за которого можно сделать технические регламентные работы", - заявил Подоляк.
Напомним, 13 июля в Турции прошли переговоры по "зерновому коридору", в которых принимали участие делегации Украины, Турции, Россия и ООН. Участники договорились о деблокаде трех украинских портов.