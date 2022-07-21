Подоляк о переговорах по "зерновому коридору": гарантии РФ считаются не действительными

Любые российские гарантии по экспорту украинского зерна считаются не действительными. Есть гарантии от Турции, над которыми работают власти Украины.

"Нет Российской Федерации, лживая федерация - это мне кажется было бы более правильно называть ее в юридическом смысле. Поэтому никакие там гарантии, которые могут дать кому-нибудь РФ не считается действительными и мы на них не обращаем внимания. Есть гарантии от Турции и вот через них мы работаем", - заявил он.

По его словам, никто не будет идти на какие-либо ослабления режима в Черноморской акватории, если Украина будет испытывать проблемы. Подоляк подчеркнул, что если РФ использует любую возможность для того, чтобы нанести ущерб Украине, то переговоры прекратятся.

Советник главы ОП добавил, что переговоры с Россией являются техническими.

"Это скорее технические переговоры, на которых разрабатывается технический документ, который будет регламентировать процедуру экспорта украинского зерна", - заявил он, добавив, что переговоры важны для Украины поскольку посредниками выступают Турция, которая должна обеспечить логистику, и международный институт, который имеет мандат на то, чтобы наблюдать за всем, ООН.

"Для Украины в данном случае любые слова, предложения, все пропагандистское, что декларирует Россия не существует. Ключевое для Украины - это безопасный маленький фарватер, из-за которого можно сделать технические регламентные работы", - заявил Подоляк.