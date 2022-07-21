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Росія хоче просунути торгівлю свого зерна разом з розблокуванням портів України

Фото: заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко (mid.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Росія хоче просунути торгівлю свого зерна. Влада наполягає, щоб домовленості про продаж проходили одночасно з розблокуванням портів України.

Про це заявив заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

"Мені здається, це було б логічно. Ці два питання повинні вирішуватися паралельно, оскільки якщо ми говоримо про продовольчу кризу, то не думаю, що тільки поставками українського зерна цю проблему можна якимось чином вирішити", - сказав він.

Руденко підкреслив, що без поставок російського зерна і добрив "буде складно розраховувати на просування в цьому питанні".

Відзначимо, що ніяких обмежень на продаж російського зерна немає.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що будь-які російські гарантії щодо експорту українського зерна вважаються не дійсними.

13 липня в Туреччині пройшли переговори по "зерновому коридору", в яких брали участь делегації України, Туреччини, Росія та ООН. Учасники домовилися про деблокаду трьох українських портів.

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