Россия хочет продвинуть торговлю своего зерна вместе с разблокировкой портов Украины

Россия хочет продвинуть торговлю своего зерна. Власти настаивают, чтобы договоренности о продаже проходили одновременно с разблокировкой портов Украины.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс" .

"Мне кажется, это было бы логично. Эти два вопроса должны решаться параллельно, поскольку если мы говорим о продовольственном кризисе, то не думаю, что только поставками украинского зерна эту проблему можно каким-то образом решить", - сказал он.

Руденко подчеркнул, что без поставок российского зерна и удобрений "будет сложно рассчитывать на продвижение в этом вопросе".

Отметим, что никаких ограничений на продажу российского зерна нет.