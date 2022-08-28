Россия не хочет признавать радиационную угрозу на ЗАЭС, - Госдеп США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственного департамента США .

В заявлении говорится, что после нескольких недель интенсивных переговоров только Россия заблокировала консенсус по итоговому документу десятой Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Россия сделала это для того, чтобы заблокировать формулировки, которые просто признавали серьезную радиационную опасность на Запорожской АЭС в Украине", - отметили в Госдепе.

Также в заявлении говорится, что тот факт, что только Москва не принимает такие формулировки, подчеркивает необходимость того, чтобы США и другие страны продолжали призывать ее прекратить военные действия вблизи ЗАЭС и вернуть контроль над ней Украине.