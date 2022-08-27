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Блокировка Россией итогового документа по ядерному договору из-за ЗАЭС: новые подробности

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Украина, Суббота 27 августа 2022 15:21
Блокировка Россией итогового документа по ядерному договору из-за ЗАЭС: новые подробности Фото: Россия заблокировала итоговый документ на конференции по ядерному договору (flickr.com nuclear)
Автор: Наталия Гурковская

Россия заблокировала принятие соглашения по заключительному документу конференции Договора о нераспространении ядерного оружия. Итоговый документ требовал одобрения всех стран на конференции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Россия выступила против части текста, в которой выражается "серьезная обеспокоенность" военными действиями вокруг украинских электростанций, включая Запорожскую атомную электростанцию, которую Россия захватила в начале войны на Украине.

В проекте раздела также отмечается "утрата компетентными органами Украины контроля над такими объектами в результате этих военных действий и их глубокое негативное влияние на безопасность".

Представитель России Игорь Вишневецкий заявил, что проекту окончательного текста не хватает "баланса".

"У нашей делегации есть одно ключевое возражение по некоторым пунктам, которые носят откровенно политический характер", - сказал он, добавив, что другие страны также не согласны с текстом.

Реакция других стран

Австралия

Глава МИД Австралии Пенни Вонг сказала, что она "глубоко разочарована" отсутствием согласия.

"Россия воспрепятствовала прогрессу, отказавшись пойти на компромисс по предложенному тексту, принятому всеми другими государствами", - сказала она.

США

Посол Бонни Дженкинс заявила, что США "глубоко сожалеют об этом исходе, и особенно о действиях России, которые привели нас сюда сегодня".

Нидерланды и Китай

Ряд стран, в том числе Нидерланды и Китай, выразили разочарование в связи с отсутствием консенсуса. Так, посол Китая заявил, что, несмотря на отсутствие согласия, этот процесс является "важной практикой общей безопасности и подлинной многосторонности".

Голландцы заявили, что они "довольны полезными обсуждениями", но "очень разочарованы тем, что мы не достигли консенсуса".

Что известно о Договоре

Договор о нераспространении ядерного оружия, который пересматривается 191 участником каждые пять лет, направлен на предотвращение распространения ядерного оружия.

Участники последней проверки в 2015 году также не смогли прийти к согласию.

Встреча 2022 года, которая должна была состояться в 2020 году, была отложена из-за пандемии коронавируса. Следующая встреча запланирована на 2026 год.

Как сообщалось, Россия заблокировала соглашение по заключительному документу конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который подвергает критике захват крупнейшей в Европе атомной электростанции в Энергодаре.

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