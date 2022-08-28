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Росія не хоче визнавати радіаційну загрозу на ЗАЕС, - Держдеп США

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Російська Федерація не хоче визнавати серйозну радіаційну небезпеку на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державного департаменту США.

У заяві йдеться, що після декількох тижнів інтенсивних переговорів лише Росія заблокувала консенсус щодо підсумкового документу десятої конференції з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

"Росія зробила це для того, щоб заблокувати формулювання, які просто визнавали серйозну радіаційну небезпеку на Запорізькій АЕС в Україні", - зазначили в Держдепі.

Також у заяві йдеться, що той факт, що тільки Москва не приймає такі формулювання, підкреслює необхідність того, щоб США та інші країни продовжували закликати її припинити військові дії поблизу ЗАЕС та повернути контроль над нею Україні.

Нагадаємо, днями Росія заблокувала рішення за підсумками конференції щодо Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, в якому було формулювання про "серйозну стурбованість" військовими діями навколо захопленої ЗАЕС.

У зв'язку з погіршенням ситуації з безпекою в останні тижні на ЗАЕС з місією їдуть представники МАГАТЕ. Їх приїзд очікується наступного тижня.

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