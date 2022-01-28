Россия хочет отменить заседание Совбеза ООН по Украине

"Я не могу припомнить другого случая, когда член Совета Безопасности предлагал обсудить собственные необоснованные утверждения и предположения в качестве угрозы международному порядку от кого-то другого", - написал он.

При этом Полянский выразил надежду, что члены Совбез ООН не поддержат проведение заседания по Украине.

"Надеюсь, коллеги-члены СБ ООН не поддержат этот явный пиар-ход, позорящий репутацию Совета Безопасности ООН", - добавил он.