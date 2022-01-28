UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Россия хочет отменить заседание Совбеза ООН по Украине

Автор: Валерия Полищук

Россия хочет отменить открытое заседание Совета Безопасности ООН, в ходе которого планируется обсудить наращивание российских войск на границе с Украиной. Заседание, инициированное Соединенными Штатами, запланировано на понедельник, 31 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя посла России в ООН Дмитрия Полянского в Twitter.

"Я не могу припомнить другого случая, когда член Совета Безопасности предлагал обсудить собственные необоснованные утверждения и предположения в качестве угрозы международному порядку от кого-то другого", - написал он.

При этом Полянский выразил надежду, что члены Совбез ООН не поддержат проведение заседания по Украине.

"Надеюсь, коллеги-члены СБ ООН не поддержат этот явный пиар-ход, позорящий репутацию Совета Безопасности ООН", - добавил он.

Напомним, вчера США созвали заседание Совбеза ООН по поводу угрозы российского военного вторжения в Украину.

Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что даже мысль о возможности войны России с Украиной является "неприемлемой".

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНРоссийская ФедерацияВторжение России в Украину