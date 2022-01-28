Росія хоче скасувати засідання Радбезу ООН щодо України

"Я не можу пригадати іншого випадку, коли член Ради Безпеки пропонував обговорити власні необґрунтовані твердження і припущення в якості загрози міжнародному порядку від когось іншого",-написав він.

При цьому Полянський висловив сподівання, що члени Радбез ООН не підтримають проведення засідання щодо України.

"Сподіваюся, колеги-члени РБ ООН не підтримають цей явний піар-хід, що ганьбить репутацію Ради Безпеки ООН", - додав він.