Росія хоче скасувати засідання Радбезу ООН щодо України

Росія хоче скасувати відкрите засідання Ради Безпеки ООН, в ході якого планується обговорити нарощування російських військ на кордоні з Україною. Засідання, ініційоване Сполученими Штатами, заплановано на понеділок, 31 Січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника посла Росії в ООН Дмитра Полянського в Twitter.
"Я не можу пригадати іншого випадку, коли член Ради Безпеки пропонував обговорити власні необґрунтовані твердження і припущення в якості загрози міжнародному порядку від когось іншого",-написав він.
При цьому Полянський висловив сподівання, що члени Радбез ООН не підтримають проведення засідання щодо України.
"Сподіваюся, колеги-члени РБ ООН не підтримають цей явний піар-хід, що ганьбить репутацію Ради Безпеки ООН", - додав він.
Нагадаємо, вчора США скликали засідання Радбезу ООН з приводу загрози російського військового вторгнення в Україну.
Крім того, в російському зовнішньополітичному відомстві заявили, що навіть думка про можливість війни Росії з Україною є "неприйнятною".