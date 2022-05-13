Россия хочет обсудить войну в Украине с Западом, - советник Эрдогана

Россия хочет сесть за стол переговоров не только с Украиной, но и с Западом и заключить новое крупное соглашение. Проведение этих переговоров будет зависеть от позиций сторон, включая Европу и США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Türkiye.
"Мы осознаем, что Россия хочет сесть за стол переговоров не только с Украиной, но и с Западом и заключить новое крупное соглашение. Вопрос и в Украине, и не в Украине. Есть более глубокий стратегический расчет, в который включена Украина. Невозможно положить конец боевым действиям и, в конце концов, войне, не восстановив здесь правильный баланс", - сказал советник Президента Турции Ибрагим Калин.
По его словам, для того, чтобы сложились условия переговоров, "все стороны, включая Европой и США, должны иметь конструктивную позицию".
"Осознавая это, мы также ведем интенсивный дипломатический трафик с нашими европейскими и американскими коллегами", - сказал советник Эрдогана.
Калин также указал на то, что для встречи президентов Украины и рф необходимо добиться определенного прогресса в переговорах.
"Для того, чтобы главы государств России и Украины встретились лицом к лицу, необходимо выполнить определенные условия и добиться определенного прогресса в переговорах. В рамках Стамбульского процесса пройден определенный путь, но для встречи лидеров может потребоваться определенное время. К сожалению, события последних недель негативно повлияли на этот процесс. Но мы будем продолжать продвигаться путем переговоров и диалога, а не войны, проявляя терпение и настойчивость", - сказал Калин.
Напомним, президент Украины заявлял, что Россия в переговорах с Украиной должна сделать первый понятный шаг. Это - вывести свои войска на позиции, в которых они были до начала полномасштабного вторжения, 24 февраля.
Также президент Украины заявил, он готов лично встретиться и поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, но без прокремлевских посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов.
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