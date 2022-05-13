Росія хоче обговорити війну в Україні із Заходом, - радник Ердогана

Росія хоче сісти за стіл переговорів не лише з Україною, а й із Заходом та укласти нову велику угоду. Проведення цих переговорів залежатиме від позицій сторін, включно з Європою та США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Türkiye.
"Ми усвідомлюємо, що Росія хоче сісти за стіл переговорів не лише з Україною, а й із Заходом та укласти нову велику угоду. Питання і в Україні, і не в Україні. Є глибший стратегічний розрахунок, в який включена Україна. Неможливо покласти край бойовим діям і, зрештою, війні, не відновивши тут правильний баланс", - сказав радник Президента Туреччини Ібрагім Калин.
За його словами, для того, щоб склалися умови переговорів, "всі сторони, включно з Європою та США, повинні мати конструктивну позицію".
"Усвідомлюючи це, ми також ведемо інтенсивний дипломатичний трафік із нашими європейськими та американськими колегами", - сказав радник Ердогана.
Калин також вказав на те, що для зустрічі президентів України та рф необхідно домогтися певного прогресу в переговорах.
"Для того, щоб глави держав росії та України зустрілися віч-на-віч, необхідно виконати певні умови і домогтися певного прогресу в переговорах. У рамках Стамбульського процесу пройдено певний шлях, але для зустрічі лідерів може знадобитися певний час. На жаль, події останніх тижнів негативно вплинули на цей процес. Але ми продовжуватимемо просуватися шляхом переговорів і діалогу, а не війни, виявляючи терпіння і наполегливість", - сказав Калин.
Нагадаємо, президент Украъни заявляв, що Росія у переговорах з Україною має зробити перший зрозумілий крок. Це - вивести свої війська на позиції, в яких вони були до початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого.
Також президент України заявив, він готовий особисто зустрітися і поговорити з президентом РФ Володимиром Путіним, але без прокремлівських посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів.
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