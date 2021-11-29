Россия не хочет начинать переговоры о продолжении транзита газа через Украину, - Витренко

Российская сторона не хочет начинать переговоры с Украиной о новом контракте о транзите газа после 2024 года. Со стороны Москвы нет даже намека на их проведение.

Об этом заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Нет ничего, даже намека, официальных или неофициальных переговоров (с Россией - ред)", - сказал Витренко.

По его словам, Украина обсуждает продолжение транзита газа после 2024 года с США и Германией, которые хотят, чтобы он сохранился. Однако Россия не хочет начинать переговоры на эту тему.

Глава "Нафтогаза" отметил, что если контракт на транзит газа через Украину не будет продлен, то использование обоих газопроводов "Северный поток", которые идут напрямую в Германию, усилит контроль России над поставками голубого топлива в Европу. По его словам, это сделает ЕС более уязвимым для политически мотивированных перебоев в поставках и ценовых скачков.