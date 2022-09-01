Россия хочет купить 70 млрд долларов в "дружественных" валютах, но есть ряд проблем

Россия намерена в 2022 году купить 70 млрд долларов в юанях и других "дружественных" валютах, чтобы замедлить рост рубля, вызванный западными санкциями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
После этой сделки власти планируют перейти к более долгосрочной стратегии продажи активов в китайской валюте для финансирования инвестиций.
Однако покупка валют "дружественных" стран может оказаться весьма проблематичной. К примеру, продажа активов в юанях требует отдельного соглашения с Китаем, которого будет очень трудно добиться в условиях кризиса. Другие валюты, такие как дирхам ОАЭ, подвержены высоким политическим рискам, поскольку правительства таких стран могут изменить свой политический курс. Турецкая лира в 2022 году сталкивается с серьезными рисками девальвации.
Власти перешли к формированию валютных резервов в "дружественных" валютах после того, как резервы России в размере 640 млрд долларов были заморожены на фоне начала российского вторжения в Украину.
Напомним, российское вторжение в Украину отбросило экономику РФ на четыре года назад в первом квартале после нападения, что стало причиной одного из самых продолжительных спадов в истории.
Также мы писали, что международное агентство S&P Global Ratings понизило суверенный кредитный рейтинг Беларуси в иностранной валюте до SD/SD (ограниченный дефолт). Рейтинг выпуска еврооблигаций снижен до D.
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