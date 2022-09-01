Росія хоче купити 70 млрд доларів в "дружніх" валютах, але є ряд проблем

Росія має намір в 2022 році купити 70 млрд доларів в юанях та інших "дружніх" валютах, щоб уповільнити зростання рубля, викликане західними санкціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Після цієї угоди влада планує перейти до більш довгострокової стратегії продажу активів в китайській валюті для фінансування інвестицій.

Однак покупка валют "дружніх" країн може виявитися вельми проблематичною. Наприклад, продаж активів в юанях вимагає окремої угоди з Китаєм, якого буде дуже важко домогтися в умовах кризи. Інші валюти, такі як дирхам ОАЕ, піддаються високим політичним ризикам, оскільки уряди таких країн можуть змінити свій політичний курс. Турецька ліра в 2022 році стикається з серйозними ризиками девальвації.

Влада перейшла до формування валютних резервів в "дружніх" валютах після того, як резерви Росії в розмірі 640 млрд доларів були заморожені на тлі початку російського вторгнення в Україну.