Россия хочет дестабилизировать Киев и Харьков, чтобы сменить власть, - ОП

"Есть попытка дестабилизировать ситуацию в ряде городов, в первую очередь это Харьков и Киев. И ключевое задание, насколько я понимаю, убрать высшее руководство страны, создать максимально панику, после чего завести... То есть обезглавить все руководство, чтобы не было легитимной власти, после чего завести каких-либо своих марионеток принять пакт о двусторонних отношениях с Российской Федерацией", - отметил Подоляк.