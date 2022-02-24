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Россия хочет дестабилизировать Киев и Харьков, чтобы сменить власть, - ОП

Автор: Юлия Бойко

В ходе наступления России на Украину российская сторона хочет дестабилизировать Киев и Харьков. Конечная цель - это смена руководства Украины на марионеточное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Есть попытка дестабилизировать ситуацию в ряде городов, в первую очередь это Харьков и Киев. И ключевое задание, насколько я понимаю, убрать высшее руководство страны, создать максимально панику, после чего завести... То есть обезглавить все руководство, чтобы не было легитимной власти, после чего завести каких-либо своих марионеток принять пакт о двусторонних отношениях с Российской Федерацией", - отметил Подоляк.

Напомним, ранее Подоляк говорил, что российские войска могут пытаться занять правительственный квартал в Киеве и ликвидировать руководство страны.

Он также назвал две тактические цели России в войне против Украины.

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Офис президентаВторжение России в Украину