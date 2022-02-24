Росія хоче дестабілізувати Київ і Харків, щоб змінити владу, - ОП

В ході наступу Росії на Україну російська сторона хоче дестабілізувати Київ і Харків. Кінцева мета - це зміна керівництва України на маріонеткове.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника глави офісу президента Михайла Подоляка.

"Є спроба дестабілізувати ситуацію в ряді міст, в першу чергу це Харків і Київ. І ключове завдання, наскільки я розумію, прибрати вище керівництво країни, створити максимально паніку, після чого завести... Тобто обезголовити все керівництво, щоб не було легітимної влади, після чого завести будь-яких своїх маріонеток прийняти пакт про двосторонні відносини з Російською Федерацією", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, раніше Подоляк говорив, що російські війська можуть намагатися зайняти урядовий квартал у Києві і ліквідувати керівництво країни.

Він також назвав дві тактичні цілі Росії у війні проти України.