Россия нанесла 8 авиаударов по Мариуполю, а на Северодонецк готовит наступление, - Генштаб

Россия, не оставляя попыток взять Мариуполь, нанесла сегодня по городу 8 авиаударов, продолжаются уличные бои. При этом оккупанты готовятся к наступлению на Северодонецк и Славянск.

"На Донецком и Таврийском направлениях основные усилия противника сосредотачиваются в районах населенных пунктов Рубежное, Попасная, подготовке к наступлению на Северодонецк, а также получении полного контроля над городом Мариуполь. По нему враг сегодня нанес 8 авиационных ударов, продолжаются уличные бои. Украинские защитники и защитницы держат оборону города", - говорится в сообщении.

Отметим, по данным Генштаба, российские оккупанты не покидают попыток захватить юг и восток Украины. Для этого РФ перегруппировывает войска и готовит наступления на отдельных направлениях.

Добавим, оккупанты ночью пытались прорваться в город Рубежное Луганской области, но атака была отбита. Десятки российских военных погибли.

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