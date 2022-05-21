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Россия готовится к наступлению на Славянском и Лиманском направлениях

Фото: РФ готовится к наступлению на Славянском и Лиманском направлениях (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные ведут подготовку для наступления сразу на двух направлениях - Славянском и Лиманском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба.

"В течение дня враг совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Большая Камышеваха и Довгенькое Харьковской области", - рассказали в Генштабе.

Кроме того, противник продолжает подготовку к наступлению на Лиманском направлении.

"При поддержке авиации и артиллерии вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Липовое, Васильевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области, успеха не имел", - констатируют военные.

Как сообщалось, в среду, 18 мая, российские военные обстреляли Лиман, село Дробышево и село Яровая Лиманской ОТГ. Многие раненые и погибшие, 20 домов разрушены.

Напомним, 20 мая войска РФ обстреляли более 30 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей. В результате нанесенных ударов среди мирного населения есть жертвы и раненые, спасатели продолжают разбирать завалы.

Отметим, в Донецкой области сокращают продолжительность комендантского часа. С 23 мая он будет действовать с 21:00 до 05:00.

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