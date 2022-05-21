Росія готується до наступу на Слов'янському та Лиманському напрямках

Російські військові ведуть підготовку для наступу одразу на двох напрямках - Слов’янському та Лиманському.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генштабу.
"Протягом дня ворог здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Велика Комишуваха та Довгеньке Харківської області", - розповіли в Генштабі.
Крім того, противник продовжує підготовку до наступу на Лиманському напрямку.
"За підтримки авіації та артилерії вів штурмові дії в районах населених пунктів Липове, Василівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області, успіху не мав", - констатують військові.
Як повідомлялось, у середу,18 травня, російські військові обстріляли Лиман, село Дробишеве та село Ярова Лиманської ОТГ. Багато поранених та загиблих, 20 будинків зруйновані.
Нагадаємо, 20 травня війська РФ обстріляли понад 30 населених пунктів Луганської та Донецької областей. В результаті завданих ударів серед мирного населення є жертви і поранені, рятувальники продовжують розбирати завали.
Зазначимо, у Донецькій області скорочують тривалість комендантської години. З 23 травня він діятиме з 21:00 до 05:00.
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