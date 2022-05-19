Оккупанты обстреляли Лиман Донецкой области: много раненых и жертв, в том числе ребенок

В среду, 18 мая, российские военные обстреляли Лиман, село Дробышево и село Яровая Лиманской ОТГ. Много раненых и погибших, 20 домов разрушены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"РФ совершила массированный артиллерийский обстрел г. Лиман, пгт Дробышево и с. Яровая Лиманской ОТГ Донецкой области. Погибли семь местных жителей, среди них несовершеннолетняя девушка, еще семь человек получили осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в результате атак повреждено более 20 домов, а также магазины, здания местных учебных заведений, больницы и суда.