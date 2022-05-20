Войска РФ обстреляли более 30 населенных пунктов на Донбассе: среди гражданских есть жертвы

Фото: российские войска за сутки обстреляли более 30 населенных пунктов на Донбассе (Getty Images)

Войска РФ сегодня обстреляли более 30 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей. В результате нанесенных ударов среди мирного населения есть жертвы и раненые, спасатели продолжают разбирать завалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр группировки Объединенных сил.