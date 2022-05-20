Войска РФ обстреляли более 30 населенных пунктов на Донбассе: среди гражданских есть жертвы
Войска РФ сегодня обстреляли более 30 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей. В результате нанесенных ударов среди мирного населения есть жертвы и раненые, спасатели продолжают разбирать завалы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр группировки Объединенных сил.
В результате вражеских обстрелов населенных пунктов Донбасса разрушено и повреждено 72 жилых дома, две школы, общежитие, скид Свято-Успенской Святогорской лавры, два магазина, ангар с семенами подсолнечника и несколько хозяйственных и складских помещений. Всего под удар оккупантов попали 83 гражданских объекта.
По предварительным данным, в результате сегодняшних обстрелов погибли по меньшей мере 4 мирных жителя, еще 5 получили ранения. Спасатели продолжаются разбор завалов и поисковые работы.
Напомним, последние несколько дней населенные пункты Донбасса ежедневно подвергаются массированных ракетным, артиллерийским и бомбовым ударам. Вчера под обстрелами погибли 8 мирных жителей, еще 9 были ранены. Разрушены и повреждены более 40 объектов гражданской инфраструктуры.
Отметим, с начала мая российские войска активизировали попытки наступления на Донбассе.
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