Россия готовится бомбить Одессу, это будет историческое преступление, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал планы российских войск бомбить Одессу военным и историческим преступлением. Он напомнил, что украинский курорт всегда тепло встречал российских туристов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

"Они готовятся бомбить Одессу. Россияне всегда приезжали в Одессу, всегда чувствовали в Одессе только тепло и искренность. А теперь что? Бомбы против Одессы, артиллерия против Одессы, ракеты против Одессы - это будет военное преступление, это будет историческое преступление", - отметил Зеленский.