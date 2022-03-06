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Россия готовится бомбить Одессу, это будет историческое преступление, - Зеленский

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Киев, Воскресенье 06 марта 2022 12:44
Россия готовится бомбить Одессу, это будет историческое преступление, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Президент Украины Владимир Зеленский назвал планы российских войск бомбить Одессу военным и историческим преступлением. Он напомнил, что украинский курорт всегда тепло встречал российских туристов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

"Они готовятся бомбить Одессу. Россияне всегда приезжали в Одессу, всегда чувствовали в Одессе только тепло и искренность. А теперь что? Бомбы против Одессы, артиллерия против Одессы, ракеты против Одессы - это будет военное преступление, это будет историческое преступление", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что допросы российских военнопленных показывают, что Москва готовила вторжение в Украину цинично и жестоко.

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