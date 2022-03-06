Росія готується бомбити Одесу, це буде історичний злочин, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав плани російських військ бомбити Одесу військовим та історичним злочином. Він нагадав, що український курорт завжди тепло зустрічав російських туристів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента.

"Вони готуються бомбити Одесу. Росіяни завжди приїжджали в Одесу, завжди відчували в Одесі тільки тепло і щирість. А тепер що? Бомби проти Одеси, артилерія проти Одеси, ракети проти Одеси - це буде військовий злочин, це буде Історичний злочин", - зазначив Зеленський.