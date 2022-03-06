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Росія готується бомбити Одесу, це буде історичний злочин, - Зеленський

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Київ, Неділя 06 березня 2022 12:44
Росія готується бомбити Одесу, це буде історичний злочин, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Президент України Володимир Зеленський назвав плани російських військ бомбити Одесу військовим та історичним злочином. Він нагадав, що український курорт завжди тепло зустрічав російських туристів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента.

"Вони готуються бомбити Одесу. Росіяни завжди приїжджали в Одесу, завжди відчували в Одесі тільки тепло і щирість. А тепер що? Бомби проти Одеси, артилерія проти Одеси, ракети проти Одеси - це буде військовий злочин, це буде Історичний злочин", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що допити російських військовополонених показують, що Москва готувала вторгнення в Україну цинічно і жорстоко.

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Володимир Зеленський Одеса Війна Росії проти України
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