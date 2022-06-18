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Россия готовит масштабное наступление в Луганской области, - глава ОВА

Фото: Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА (t.me/dom_channel)
Автор: Иван Носальский

Военное руководство России перебросило все резервы на захват населенных пунктов Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Ждем в ближайшие дни больших наступлений в Луганской области. Россияне бросили все резервы на Северодонецкое и Бахмутское направления. Пытаются установить полный контроль над областным центром", - подчеркнул Гайдай.

Он также добавил, что Россия продолжает совершать попытки захвата трассы Лисичанск-Бахмут. Но у них ничего не получается и они массово гибнут.

Напомним, ранее в Генштабе докладывали, что сегодня, 18 июня 2022 года, российские войска имели частичный успех в боях под Северодонецком.

Также мы писали, что Россия распространяет очередной фейк о блокировке украинских военных на территории завода "Азот" в Северодонецке.

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