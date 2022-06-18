RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія готує масштабний наступ у Луганській області, - голова ОВА

Фото: Сергій Гайдай, голова Луганської ОВА (t.me/dom_channel)
Автор: Іван Носальський

Військове керівництво Росії перекинуло всі резерви на захоплення населених пунктів Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Чекаємо найближчими днями великих наступів на Луганщині. Росіяни кинули всі резерви на Сєвєродонецький та Бахмутський напрями. Намагаються встановити повний контроль над обласним центром", - наголосив Гайдай.

Він також додав, що Росія продовжує спроби захоплення траси Лисичанськ-Бахмут. Але в них нічого не виходить, і вони масово гинуть.

Нагадаємо, раніше в Генштабі доповідали, що сьогодні, 18 червня 2022 року, російські війська мали частковий успіх у боях під Сєвєродонецьком.

Також ми писали, що Росія поширює черговий фейк щодо блокування українських військових на території заводу "Азот" у Сєвєродонецьку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськДонбасВійська РФВійна Росії проти України