Росія готує масштабний наступ у Луганській області, - голова ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая .

Він також додав, що Росія продовжує спроби захоплення траси Лисичанськ-Бахмут. Але в них нічого не виходить, і вони масово гинуть.

"Чекаємо найближчими днями великих наступів на Луганщині. Росіяни кинули всі резерви на Сєвєродонецький та Бахмутський напрями. Намагаються встановити повний контроль над обласним центром", - наголосив Гайдай.

Нагадаємо, раніше в Генштабі доповідали, що сьогодні, 18 червня 2022 року, російські війська мали частковий успіх у боях під Сєвєродонецьком.

Також ми писали, що Росія поширює черговий фейк щодо блокування українських військових на території заводу "Азот" у Сєвєродонецьку.

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