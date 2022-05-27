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Россия готовит до 1,5 тысячи резервистов для переброски в Украину, - разведка

Фото: спикер Минобороны Александр Мотузяник (armyinform.com.ua)
Автор: Александр Мороз

Российская армия готовит на полигонах до 1,5 тысячи резервистов, которых перебросят воевать против Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны.

Как заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник, по данным украинской разведки, на военных полигонах Погоново и Богучар (Воронежская область) проводится подготовка до 1,5 тысячи резервистов для мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.

"Не исключено, что по завершении этой трехнедельной подготовки указанный личный состав может быть привлечен к ведению боевых действий в Украине", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска вошли в Северодонецк (Луганская область) и захватили гостиницу на окраине города. На данный момент украинские силы пытаются выбить их оттуда.

Также стало известно, что Лиман (Донецкая область) почти полностью перешел под контроль оккупантов.

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