Росія готує до 1,5 тисячі резервістів для перекидання в Україну, - розвідка

Російська армія готує на полігонах до 1,5 тисячі резервістів, яких перекинуть воювати проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони.

Як заявив спікер Міноборони Олександр Мотузяник, за даними української розвідки, на військових полігонах Погоново і Богучар (Воронезька область) проводиться підготовка до 1,5 тисячі резервістів для мотострілецьких, танкових і артилерійських підрозділів. "Не виключено, що по завершенні цієї тритижневої підготовки зазначений особовий склад може бути залучений до ведення бойових дій в Україні", - зазначив він.