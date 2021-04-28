Не Россия: в Госдепе рассказали, о чем дольше всего говорили Байден и Зеленский 2 апреля

Во время своего первого телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден больше времени уделили теме проведения реформ в Украине. Переговоры состоялись 2 апреля.
Об этом заявил помощник госсекретаря США по европейским и евразийским отношениям Джордж Кент, пишет "Радио Свобода".
По его словам, Байден и Зеленский, говорили, в частности, о судебной реформе.
"Говорилось о том, каким образом избирать судей для Высшего совета правосудия, какие проблемы сейчас происходят в судейской системе. Это абсолютно критично для того, чтобы обеспечить успех реформ в Украине", - сказал Кент.
Он отметил, что телефонный разговор между президентами касался в основном проведения реформ.
"Насколько я понимаю, в разговоре говорили именно о том, на что и надеялись. В частности, то, что США будут продолжать поддерживать повестку дня по реформированию в Украине. Большинство времени было уделено именно этим темам", - добавил американский дипломат.
Напомним, 2 апреля состоялся телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Зеленского. О чем говорили президенты, читайте в материале РБК-Украина.
Ранее сообщалось, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину может состояться в мае. Сейчас идет согласование визита.