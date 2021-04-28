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Не Росія: у Держдепі розповіли, якій про що найдовше говорили Байден та Зеленський 2 квітня

Автор: РБК-Україна

Під час своєї першої телефонної розмови президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден найбільше часу приділили темі проведення реформ в Україні. Переговори відбулися 2 квітня.

Про це заявив помічник держсекретаря США з європейських та євразійських відносин Джордж Кент, пише "Радіо Свобода".

За його словами, Байден і Зеленський, говорили, зокрема, про судову реформу.

"Говорилося про те, яким чином обирати суддів для Вищої ради правосуддя, які проблеми зараз відбуваються в суддівській системі. Це абсолютно критично для того, щоб забезпечити успіх реформ в Україні", - сказав Кент.

Він зазначив, що телефонна розмова між президентами стосувалася в основному проведення реформ.

"Наскільки я розумію, у розмові говорили саме про те, на що і сподівалися. Зокрема, те, що США будуть продовжувати підтримувати порядок денний щодо реформування в Україні. Більшість часу було приділено саме цим темам", - додав американський дипломат.

Нагадаємо, 2 квітня відбулася телефонна розмова Джо Байдена і Володимира Зеленського. Про що говорили президенти, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Раніше повідомлялося, що візит держсекретаря США Ентоні Блінкена в Україну може відбутися в травні. Зараз йде узгодження візиту.

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