Байден должен сделать больше и помочь завершить войну на Донбассе, - Зеленский

Президент США Джо Байден должен сделать больше, чтобы сдержать Российскую Федерацию и помочь завершить войну на Донбассе. А для вступления Украины в НАТО мало только слов поддержки со стороны Вашингтона.

Об этом в интервью CNN заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Издание пишет, что украинский президент назвал США "хорошим другом", но подчеркнул, что Байден должен сделать больше, чтобы сдержать Россию и помочь положить конец военному конфликту.

Зеленский объяснил, что Украине нужно больше оружия, больше денег на борьбу и больше поддержки на пути в НАТО.

"Если США видят Украину в НАТО, они должны сказать это прямо и сделать это. Не словами", - заявил он.