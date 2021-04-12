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Байден должен сделать больше и помочь завершить войну на Донбассе, - Зеленский

Новина українською → Киев, Понедельник 12 апреля 2021 18:17
Байден должен сделать больше и помочь завершить войну на Донбассе, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (president  gov ua)
Автор: РБК-Украина

Президент США Джо Байден должен сделать больше, чтобы сдержать Российскую Федерацию и помочь завершить войну на Донбассе. А для вступления Украины в НАТО мало только слов поддержки со стороны Вашингтона.

Об этом в интервью CNN заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Издание пишет, что украинский президент назвал США "хорошим другом", но подчеркнул, что Байден должен сделать больше, чтобы сдержать Россию и помочь положить конец военному конфликту.

Зеленский объяснил, что Украине нужно больше оружия, больше денег на борьбу и больше поддержки на пути в НАТО.

"Если США видят Украину в НАТО, они должны сказать это прямо и сделать это. Не словами", - заявил он.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина готова к вторжению России. По его словам, Украина готова к такому вторжению с 2014 года мы знаем и будет защищаться, поскольку армия находится на своей земле.

Отметим, разговоры о вторжении России активизировались на фоне стягивания войск к украинской границе. По данным разведки, переброска закончится до конца апреля. На сегодня возле границ Украины находятся 16 тактических групп мотострелковых, танковых и воздушно-десантных подразделений.

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