Байден должен сделать больше и помочь завершить войну на Донбассе, - Зеленский
Президент США Джо Байден должен сделать больше, чтобы сдержать Российскую Федерацию и помочь завершить войну на Донбассе. А для вступления Украины в НАТО мало только слов поддержки со стороны Вашингтона.
Об этом в интервью CNN заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Издание пишет, что украинский президент назвал США "хорошим другом", но подчеркнул, что Байден должен сделать больше, чтобы сдержать Россию и помочь положить конец военному конфликту.
Зеленский объяснил, что Украине нужно больше оружия, больше денег на борьбу и больше поддержки на пути в НАТО.
"Если США видят Украину в НАТО, они должны сказать это прямо и сделать это. Не словами", - заявил он.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина готова к вторжению России. По его словам, Украина готова к такому вторжению с 2014 года мы знаем и будет защищаться, поскольку армия находится на своей земле.
Отметим, разговоры о вторжении России активизировались на фоне стягивания войск к украинской границе. По данным разведки, переброска закончится до конца апреля. На сегодня возле границ Украины находятся 16 тактических групп мотострелковых, танковых и воздушно-десантных подразделений.