Россия и Германия обсудили транзит газа через Украину после 2024 года

Россия и Германия обсудили возможность транзита газа через Украину после 2024 года. Стороны договорились продолжить консультации по этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз правительства РФ.

Отмечается, что тему использования украинской газотранспортной системы (ГТС) после 2024 года обсудили вице-премьер Александр Новак и уполномоченный правительства Германии по вопросам транзита через Украину Граф Вальдерзе.

"В ходе встречи обсуждалась возможность использования украинского транзитного маршрута после 2024 года. Стороны договорились продолжить соответствующие консультации", - говорится в пресс-релизе.