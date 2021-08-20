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Меркель высказалась за продление контракта на транзит газа по Украине после 2024 года

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Пятница 20 августа 2021 17:49
Меркель высказалась за продление контракта на транзит газа по Украине после 2024 года Фото: Канцлер Германии Ангела Меркель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за продление контракта между Россией и Украиной о транзите газа. Действующий контракт истекает в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Меркель на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Напомним, газовый контракт между РФ и Украиной был заключен 31 декабря 2019 года "Нафтогаз" является компанией-организатором транспортировки российского газа и по заказу "Газпрома".

Договор предусматривает ежегодное бронирование мощностей украинской ГТС для транспортировки российского газа: в 2020 году-65 млрд куб. м, в 2021-2024 годах - 40 млрд куб. м ежегодно.

По данным "Нафтогаза", минимальная гарантированная сумма выручки за услуги организации транспортировки газа "Газпрому" за пять лет составит более 7,1 млрд долларов.

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Ангела Меркель
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