RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Росія і Німеччина обговорили транзит газу через Україну після 2024 року

Автор: Дмитрий Кузнецов

Росія і Німеччина обговорили можливість транзиту газу через Україну після 2024 року. Сторони домовилися продовжити консультації з цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Уряду РФ.

Зазначається, що тему використання української газотранспортної системи (ГТС) після 2024 року обговорили віцепрем'єр Олександр Новак та уповноважений уряду Німеччини з питань транзиту через Україну Граф Вальдерзе.

"В ході зустрічі обговорювалася можливість використання українського транзитного маршруту після 2024 року. Сторони домовилися продовжити відповідні консультації",- йдеться в пресрелізі.

Нагадаємо, в кінці серпня у Росії заявили про готовність обійтися без транзиту газу через Україну.

Зазначимо, канцлер Німеччини Ангела Меркель висловилася за продовження контракту між Росією і Україною на транзит газу, дія якого закінчується в 2024 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГТСРосійська ФедераціяГерманияТранзит газу