Росія і Німеччина обговорили транзит газу через Україну після 2024 року

Росія і Німеччина обговорили можливість транзиту газу через Україну після 2024 року. Сторони домовилися продовжити консультації з цього питання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Уряду РФ.
Зазначається, що тему використання української газотранспортної системи (ГТС) після 2024 року обговорили віцепрем'єр Олександр Новак та уповноважений уряду Німеччини з питань транзиту через Україну Граф Вальдерзе.
"В ході зустрічі обговорювалася можливість використання українського транзитного маршруту після 2024 року. Сторони домовилися продовжити відповідні консультації",- йдеться в пресрелізі.
Нагадаємо, в кінці серпня у Росії заявили про готовність обійтися без транзиту газу через Україну.
Зазначимо, канцлер Німеччини Ангела Меркель висловилася за продовження контракту між Росією і Україною на транзит газу, дія якого закінчується в 2024 році.