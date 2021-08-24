Россия заявила о готовности обойтись без транзита газа по Украине

Российская Федерация готова обойтись без транзита газа в Европу по украинской территории. Но пока об этом речи не идет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" .

"Мы сможем выполнять все обязательства (по поставкам газа в Европу, - ред.), но это не значит, что мы отказываемся от транзита через Украину", - подчеркнул дипломат.

В частности, директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Москва готова обойтись, если "Киев не захочет транзита российского газа".

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за продление контракта между Россией и Украиной на транзит газа, действие которого истекает в 2024 году.

А российский президент Владимир Путин заявил, что Москва готова продолжать транспортировать газ через Украину после 2024 года, но для этого нужно понимать, в каких объемах газ готова закупать Европа.