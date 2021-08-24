Россия заявила о готовности обойтись без транзита газа по Украине
Российская Федерация готова обойтись без транзита газа в Европу по украинской территории. Но пока об этом речи не идет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
В частности, директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Москва готова обойтись, если "Киев не захочет транзита российского газа".
"Мы сможем выполнять все обязательства (по поставкам газа в Европу, - ред.), но это не значит, что мы отказываемся от транзита через Украину", - подчеркнул дипломат.
Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за продление контракта между Россией и Украиной на транзит газа, действие которого истекает в 2024 году.
А российский президент Владимир Путин заявил, что Москва готова продолжать транспортировать газ через Украину после 2024 года, но для этого нужно понимать, в каких объемах газ готова закупать Европа.