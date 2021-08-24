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Россия заявила о готовности обойтись без транзита газа по Украине

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Москва, Вторник 24 августа 2021 10:16
Россия заявила о готовности обойтись без транзита газа по Украине Фото: Россия говорит, что готова обойтись без украинской ГТС (facebook com komcity)
Автор: РБК-Украина

Российская Федерация готова обойтись без транзита газа в Европу по украинской территории. Но пока об этом речи не идет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

В частности, директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Москва готова обойтись, если "Киев не захочет транзита российского газа".

"Мы сможем выполнять все обязательства (по поставкам газа в Европу, - ред.), но это не значит, что мы отказываемся от транзита через Украину", - подчеркнул дипломат.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за продление контракта между Россией и Украиной на транзит газа, действие которого истекает в 2024 году.

А российский президент Владимир Путин заявил, что Москва готова продолжать транспортировать газ через Украину после 2024 года, но для этого нужно понимать, в каких объемах газ готова закупать Европа.

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Российская Федерация Газ Транзит газа
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