Россия и Германия обсудили транзит газа через Украину после 2024 года
Россия и Германия обсудили возможность транзита газа через Украину после 2024 года. Стороны договорились продолжить консультации по этому вопросу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз правительства РФ.
Отмечается, что тему использования украинской газотранспортной системы (ГТС) после 2024 года обсудили вице-премьер Александр Новак и уполномоченный правительства Германии по вопросам транзита через Украину Граф Вальдерзе.
"В ходе встречи обсуждалась возможность использования украинского транзитного маршрута после 2024 года. Стороны договорились продолжить соответствующие консультации", - говорится в пресс-релизе.
Напомним, в конце августа в России заявили о готовности обойтись без транзита газа через Украину.
Отметим, канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за продление контракта между Россией и Украиной на транзит газа, действие которого истекает в 2024 году.