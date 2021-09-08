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Россия и Германия обсудили транзит газа через Украину после 2024 года

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Москва, Среда 08 сентября 2021 20:54
Россия и Германия обсудили транзит газа через Украину после 2024 года Фото: Россия и Германия обсудили использование украинской ГТС (facebook com komcity)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия и Германия обсудили возможность транзита газа через Украину после 2024 года. Стороны договорились продолжить консультации по этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз правительства РФ.

Отмечается, что тему использования украинской газотранспортной системы (ГТС) после 2024 года обсудили вице-премьер Александр Новак и уполномоченный правительства Германии по вопросам транзита через Украину Граф Вальдерзе.

"В ходе встречи обсуждалась возможность использования украинского транзитного маршрута после 2024 года. Стороны договорились продолжить соответствующие консультации", - говорится в пресс-релизе.

Напомним, в конце августа в России заявили о готовности обойтись без транзита газа через Украину.

Отметим, канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за продление контракта между Россией и Украиной на транзит газа, действие которого истекает в 2024 году.

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ГТС Российская Федерация Германия Транзит газа
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