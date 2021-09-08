Росія і Німеччина обговорили транзит газу через Україну після 2024 року

Росія і Німеччина обговорили можливість транзиту газу через Україну після 2024 року. Сторони домовилися продовжити консультації з цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Уряду РФ.

Зазначається, що тему використання української газотранспортної системи (ГТС) після 2024 року обговорили віцепрем'єр Олександр Новак та уповноважений уряду Німеччини з питань транзиту через Україну Граф Вальдерзе.

"В ході зустрічі обговорювалася можливість використання українського транзитного маршруту після 2024 року. Сторони домовилися продовжити відповідні консультації",- йдеться в пресрелізі.