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Росія і Німеччина обговорили транзит газу через Україну після 2024 року

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Москва, Середа 08 вересня 2021 20:54
Росія і Німеччина обговорили транзит газу через Україну після 2024 року Фото: Росія і Німеччина обговорили використання української ГТС (facebook comcity)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Росія і Німеччина обговорили можливість транзиту газу через Україну після 2024 року. Сторони домовилися продовжити консультації з цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Уряду РФ.

Зазначається, що тему використання української газотранспортної системи (ГТС) після 2024 року обговорили віцепрем'єр Олександр Новак та уповноважений уряду Німеччини з питань транзиту через Україну Граф Вальдерзе.

"В ході зустрічі обговорювалася можливість використання українського транзитного маршруту після 2024 року. Сторони домовилися продовжити відповідні консультації",- йдеться в пресрелізі.

Нагадаємо, в кінці серпня у Росії заявили про готовність обійтися без транзиту газу через Україну.

Зазначимо, канцлер Німеччини Ангела Меркель висловилася за продовження контракту між Росією і Україною на транзит газу, дія якого закінчується в 2024 році.

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