UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия фабрикует доказательства теракта в Еленовке: подробности от американской разведки

Фото: тюрьма в оккупированной Еленовке (росСМИ)
Автор: Руслан Гаращенко

Россия работает на фабрикацией доказательств удара по украинским военнопленным в Еленовке, чтобы возложить вину на Вооруженные силы Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет Associated Press со ссылкой на источники в американской разведке.

В разведке США выяснили, что Россия пытается подбросить ложные доказательства, чтобы возложить на Украину ответственность за гибель военнопленных в Еленовке 29 июля, сообщил официальный представитель США, знакомый с данными разведки.

Чиновник, который не был уполномочен давать публичные комментарии и поделился информацией на условиях анонимности, сказал, что засекреченные разведданные показывают, что российские официальные лица попытаются подбросить боеприпасы высокомобильных артиллерийских ракетных систем средней дальности или HIMARS, как "доказательства" того, что в атаке использовались системы, предоставленные Украине США.

В американской разведке считают, что Россия примет подобные меры, поскольку ожидает, что независимые следователи и журналисты в конечном итоге получат доступ к месту трагедии.

Напомним, в ГУР МО Украины заявили, что причиной российского теракта в Еленовке могла стать попытка скрыть правду об издевательствах над военнопленными и условиях их содержания.

Как известно, российская сторона до сих пор не передала Украине официальные списки погибших в Еленовке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЕленовкаТеракт