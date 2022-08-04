Росія фабрикує докази теракту в Оленівці: подробиці від американської розвідки

Росія працює на фабрикацією доказів удару по українських військовополоненим в Оленівці, щоб покласти провину на Збройні сили України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це пише Associated Press з посиланням на джерела в американській розвідці.
У розвідці США з'ясували, що Росія намагається підкинути неправдиві докази, щоб покласти на Україну відповідальність за загибель військовополонених в Оленівці 29 липня, повідомив офіційний представник США, знайомий з даними розвідки.
Чиновник, який не був уповноважений давати публічні коментарі і поділився інформацією на умовах анонімності, сказав, що засекречені розвіддані показують, що російські офіційні особи спробують підкинути боєприпаси високомобільних артилерійських ракетних систем середньої дальності або HIMARS, як "докази" того, що в атаці використовувалися системи, надані Україні США.
В американській розвідці вважають, що Росія прийме подібні заходи, оскільки очікує, що незалежні слідчі і журналісти в кінцевому підсумку отримають доступ до місця трагедії.
Нагадаємо, в ГУР МО України заявили, що причиною російського теракту в Оленівці могла стати спроба приховати правду про знущання над військовополоненими та умовах їх утримання.
Як відомо, російська сторона досі не передала Україні офіційні списки загиблих в Оленівці.
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