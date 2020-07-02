Россия ежегодно тратит на Крым и Донбасс около 5 млрд долларов, - Резников

Фото: Алексей Резников (facebook com alex reznikoff)

Около 3,7 млрд долларов Россия выделяет на войну

Российская Федерация выделяет из государственного бюджета на содержание временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма ежегодно около 5 млрд долларов. Из них государство выделяет на войну и военные вопросы до 3,5 млрд долларов.

Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщает "Укринформ".

При этом он отметил, что около 1,3 млрд долларов правительство России выделяет на зарплаты госслужащим и другие гражданские дела.

Резников добавил, что финансирование Крыма и Донбасса осуществляется различными способами, в том числе через банки, которые находятся не на территории России, в частности, через другие оккупированные территории.

Напомним, ранее Евросоюз продлили до 2021 года экономические санкции против России за военную агрессию в Украине.

Кроме того, ЕС продлил на год санкции против России за оккупацию Крыма.

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Автор: РБК-Украина