Россия все еще слишком сильно влияет на Украину, - Ходжес

Бывший командующий войсками США в Европе, американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес считает, что Украина сможет стать членом НАТО. При этом пока Россия имеет слишком сильное влияние на Украину.

Об этом Ходжес заявил в интервью РБК-Украина.

Он считает, что Украине для вступления в НАТО необходимо проделать большую работу с точки зрения либеральной демократии и прозрачности государственных систем и судебного процесса. Также необходимо отказаться от влияния Кремля.

"Украина должна решить, и ее руководство должно решить, будет ли оно делать все, что требуется с точки зрения западной интеграции, что означает полный отказ от кремлевского влияния и криминальных денег. Я полагаю, что слишком много людей получают слишком много денег из России. Так что это усложняет задачу", - сказал Ходжес.

Также американский генерал опасается российской угрозы со стороны Беларуси.

"Нет никаких сомнений в том, что Кремль видит прекрасные возможности в нынешних проблемах в Минске, и они сделают все возможное, чтобы Лукашенко оставался у власти, пока это хорошо для них. Или они заменят его кем-то, кто еще более готов к сотрудничеству", - добавил Ходжес.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал реформы для получения Плана действий по членству в НАТО.

Также сообщалось, что Россия не хочет вступать в конфликт с НАТО, поэтому ведет гибридную войну с использованием дезинформации, кибератак, блокад.