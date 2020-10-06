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Ходжес рассказал про российские гибридные угрозы для всего мира

Вторник 06 октября 2020 08:48
Ходжес рассказал про российские гибридные угрозы для всего мира
Фото: Бен Ходжес (facebook.com/Ben-Hodges)
Автор: Игорь Литвиненко

Российская Федерация не хочет вступать в конфликт с НАТО. Поэтому Кремль разработал гибридный подход к борьбе с Западом.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

По его словам, подходы России включают ядерное и обычное вооружения, отравленный чай, дезинформацию, киберугрозы, блокаду.

"Страны должны думать о защите своего общества так же, как и об обычной военной защите. Понимаете, защищая вашу инфраструктуру от кибератак, защищая ваши избирательные процессы от манипуляций, защищая вашу судебную систему от коррумпированного влияния, обеспечивая систему образования, которая помогает развивать таланты умных молодых женщин и мужчин в Украине", - сказал Ходжес.

Он добавил, что в случае отсутствия реакции со стороны НАТО Россия продолжает двигаться дальше.

"Сплоченность НАТО, сплоченность Европейского союза, четкие обязательства Америки - это лучшая гарантия предотвращения того, что Кремль надеется сделать", - считает Ходжес.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина создаст центр по борьбе с гибридными угрозами при НАТО.

Также РБК-Украина писало, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что сегодня идет первая мировая биологическая война.

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