Росія все ще дуже сильно впливає на Україну, - Ходжес

Колишній командувач військами США в Європі, американський генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес вважає, що Україна зможе стати членом НАТО. При цьому поки Росія має дуже сильний вплив на Україну.

Про це Ходжес заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Він вважає, що Україні для вступу в НАТО необхідно виконати велику роботу з точки зору ліберальної демократії і прозорості державних систем і судового процесу. Також необхідно відмовитися від впливу Кремля.

"Україна повинна вирішити, і її керівництво повинне вирішити, чи буде вона робити все, що потрібно з точки зору західної інтеграції, що означає повну відмову від кремлівського впливу і кримінальних грошей. Я вважаю, що дуже багато людей отримують занадто багато грошей з Росії. Так що це ускладнює завдання", - сказав Ходжес.

Також американський генерал побоюється російської загрози з боку Білорусі.

"Немає ніяких сумнівів у тому, що Кремль бачить прекрасні можливості в нинішніх проблемах в Мінську, і вони зроблять все можливе, щоб Лукашенко залишався при владі, поки це добре для них. Чи вони замінять його кимось, хто ще більш готовий до співпраці", - додав Ходжес.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський анонсував реформи для отримання Плану дій щодо членства в НАТО.

Також повідомлялося, що Росія не хоче вступати в конфлікт з НАТО, тому веде гібридну війну з використанням дезінформації, кібератак, блокад.