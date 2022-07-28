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Россия все еще планирует аннексировать оккупированные территории Украины, - Госдеп США

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 28 июля 2022 06:28
Россия все еще планирует аннексировать оккупированные территории Украины, - Госдеп США Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Белом доме располагают информацией, что руководство РФ все еще планирует провести псевдореферендумы и аннексировать захваченные территории Украины.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

По словам Блинкена, Москва готовит почву для аннексии других украинских территорий. Из рассекреченных данных американской разведки, а также по информации из открытых источников видно, что готовится сценарий 2014 года.

Он также отметил, что ради успешной информационной кампании оккупанты ограничивают доступ населения к телевидению и интернету, а также принуждают получать российские паспорта.

В связи с этим госсекретарь США призвал мировое сообщество немедленно отреагировать, чтобы Россия четко поняла, что эта тактика не сработает. Блинкен подчеркнул, что силовая аннексия территории суверенной и независимой страны является грубым нарушением Устава ООН.

Напомним, как ранее стало известно, оккупационные власти "ДНР" готовятся провести "референдум" с результатом 70% за присоединение к России.

Так, по данным издания Bloomberg, у президента России Владимира Путина спешат провести "референдумы" до 15 сентября.

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