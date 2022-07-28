ua ru
Чт, 28 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія все ще планує анексувати окуповані території України, - Держдеп США

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 28 липня 2022 06:28
Росія все ще планує анексувати окуповані території України, - Держдеп США Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Білому домі мають інформацію, що керівництво РФ все ще планує провести псевдореферендуми й анексувати захоплені території України.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

За словами Блінкена, Москва готує ґрунт для анексії інших українських територій. З розсекречених даних американської розвідки, а також за інформацією з відкритих джерел видно, що готується сценарій 2014 року.

Він також зазначив, що заради успішної інформаційної кампанії окупанти обмежують доступ населення до телебачення та інтернету, а також примушують отримувати російські паспорти.

У зв'язку з цим держсекретар США закликав світову спільноту негайно відреагувати, щоб Росія чітко зрозуміла, що ця тактика не спрацює. Блінкен підкреслив, що силова анексія території суверенної і незалежної країни є грубим порушенням Статуту ООН.

Нагадаємо, як раніше стало відомо, окупаційна влада "ДНР" готується провести "референдум" з результатом 70% за приєднання до Росії.

Так, за даними видання Bloomberg, у президента Росії Володимира Путіна поспішають провести "референдуми" до 15 Вересня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Вторгнення Росії до України
NEWS
Карта війни в Україні: що відбувається на фронтах 27 липня
Карта війни в Україні: що відбувається на фронтах 27 липня
DAILY
"Нафтогаз" увійшов у дефолт. Компанія не заплатила борг і звинуватила у цьому Кабмін
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Нафтогаз" увійшов у дефолт. Компанія не заплатила борг і звинуватила у цьому Кабмін