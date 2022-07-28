Росія все ще планує анексувати окуповані території України, - Держдеп США

У Білому домі мають інформацію, що керівництво РФ все ще планує провести псевдореферендуми й анексувати захоплені території України.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

За словами Блінкена, Москва готує ґрунт для анексії інших українських територій. З розсекречених даних американської розвідки, а також за інформацією з відкритих джерел видно, що готується сценарій 2014 року.

Він також зазначив, що заради успішної інформаційної кампанії окупанти обмежують доступ населення до телебачення та інтернету, а також примушують отримувати російські паспорти.

У зв'язку з цим держсекретар США закликав світову спільноту негайно відреагувати, щоб Росія чітко зрозуміла, що ця тактика не спрацює. Блінкен підкреслив, що силова анексія території суверенної і незалежної країни є грубим порушенням Статуту ООН.