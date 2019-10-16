Россия и ЕК обсудили транзит газа через Украину

Фото: Марош Шефчович (flickr.com/european_parliament)

Москва и Брюссель обсудили работу в рамках трехсторонних переговоров с Киевом

Российская Федерация и Европейская комиссия обсудили транзит газа по территории Украины после 2019 года. Об этом сообщают российские СМИ по итогам переговоров министра энергетики РФ Александра Новака и замглавы Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Мароша Шефчовича.

Сообщается, что Новак и Шефчович обсудили работу в рамках трехсторонних консультаций в формате Россия - ЕС - Украина по вопросу транзита газа из России в страны ЕС, а также общие вопросы газового сотрудничества. Кроме того, стороны подняли вопрос взаимоотношений в рамках единой энергосистемы России, Беларуси и стран Балтии.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия предлагает Украине продлить транзитный газовый контракт на год. Кроме того, в российском Минэнерго отметили, что цена на транзит газа через территорию Украины должна быть конкурентной по сравнению с ценами на транзит по другим маршрутам.

Новак также подчеркивал, что в случае заключения контракта тариф на транзит газа через Украину будет определяться в соответствии с европейским законодательством. Пока же конкретная цена в рамках трехсторонних газовых переговоров не обсуждалась.