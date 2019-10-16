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Росія і ЄК обговорили транзит газу через Україну

Новини » Енергетика    16.10.2019 - 15:35
Росія і ЄК обговорили транзит газу через Україну
Фото: Марош Шефчович (flickr.com/european_parliament)

Москва і Брюссель обговорили роботу в рамках тристоронніх переговорів з Києвом

Російська Федерація і Європейська комісія обговорили транзит газу по території України після 2019 року. Про це повідомляють російські ЗМІ за підсумками переговорів міністра енергетики РФ Олександра Новака і заступника голови Єврокомісії з питань енергетичного союзу Мароша Шефчовича.

Повідомляється, що Новак і Шефчович обговорили роботу в рамках тристоронніх консультацій у форматі Росія - Україна - ЄС з питання транзиту газу з Росії в країни ЄС, а також загальні питання газового співробітництва. Крім того, сторони порушили питання взаємин в рамках єдиної енергосистеми Росії, Білорусі та країн Балтії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія пропонує Україні продовжити транзитний газовий контракт на рік. Крім того, в російському Міненерго відзначили, що ціна на транзит газу через територію України повинна бути конкурентною порівняно з цінами на транзит по інших маршрутах.

Новак також підкреслював, що в разі укладення контракту тариф на транзит газу через Україну буде визначатися у відповідності з європейським законодавством. Поки ж конкретна ціна в рамках тристоронніх газових переговорів не обговорювалася.

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