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Кабмин планирует завершить переговоры о транзите газа из РФ в 2020

Новости » Энергетика    09.10.2019 - 15:22
Кабмин планирует завершить переговоры о транзите газа из РФ в 2020
Фото: Алексей Гончарук (УНИАН)

Премьер подчеркнул, что Украине важно получить новый долгосрочный договор

В Кабинете министров Украины планируют завершить переговоры о транзите газа из Российской Федерации до 2020 года. Об этом заявил глава правительства Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, переговоры будут продолжаться еще несколько месяцев.

"По поводу того, в какой стадии переговоры, они будут продолжаться. Я думаю, что они будут продолжаться еще как минимум несколько месяцев. Мы рассчитываем, что успешно их удастся завершить в этом году. Но как оно получится - посмотрим. Продолжаются консультации", - заявил Гончарук.

Премьер подчеркнул, что Украине важно получить новый долгосрочный договор.

"Украина и наша газотранспортная система начинает работать по европейским правилам. Украина евроинтегрируется, а это значит, что наши крупные компании должны работать по правилам, которые приняты в Европе. Поэтому нам точно нужен новый контракт, который будет основан на этой европейской рамке. Мы также ставим себе целью получение конечно долгосрочного контракта. Потому что продление на один год по старым правилам нам просто не подходит", - заявил Гончарук.

Напомним, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев подчеркнул, что Украине не выгодно продлевать существующий транзитный газовый контракт с Россией. Как отметил Коболев, стороной подписания транзитного контракта с 1 января 2020 года будет компания "Магистральные газопроводы Украины", в которую по процедуре анбандланга будет передана газотранспортная система Украины.

Как писало РБК-Украина, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия предлагает Украине продлить контракт на транзит газа на один год после 1 января 2020 года.

Добавим также, на трехсторонних переговорах по газу в Брюсселе 19 сентября обсуждались вопросы транзита газа, а также поставок российского газа в Украину.

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