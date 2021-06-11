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Россия дважды за день нарушила воздушное пространство Дании

Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия два раза за день нарушила воздушное пространство Дании в районе острова Борнхольм. МИД страны вызовет посла РФ в Копенгагене для пояснений.

Об этом в Twitter сообщил глава МИД Дании Йеппе Кофод.

"Совершенно недопустимо, чтобы российские самолеты вторгались в воздушное пространство Дании дважды за день. Похоже на умышленное действие", - написал министр.

Кофод добавил, что сейчас выясняются детали нарушения воздушного пространства страны. "Я уже выступил с инициативой вызвать посла России в МИД", - добавил он.

В Минобороны Дании подтвердили нарушение воздушного пространства страны российскими самолетами районе острова Борнхольм. Министр обороны Трине Брамсен отметила, что такие действия России недопустимы и два события в один и тот же день следует считать серьезными.

Напомним, в мае Россия два раза за неделю нарушила воздушное пространство Эстонии. Самолет Ил-96, сегодня, 7 мая, с включенным транспондером провел около минуты вблизи острова Вайндлоо.

Отметим, в марте 2021 года российский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Украины. Инцидент произошел на участке границы в Сумской области.

Как сообщало РБК-Украина, в апреле истребители НАТО перехватили над Балтийским морем российские военные самолеты.

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