Россия дважды за день нарушила воздушное пространство Дании

Россия два раза за день нарушила воздушное пространство Дании в районе острова Борнхольм. МИД страны вызовет посла РФ в Копенгагене для пояснений.
Об этом в Twitter сообщил глава МИД Дании Йеппе Кофод.
"Совершенно недопустимо, чтобы российские самолеты вторгались в воздушное пространство Дании дважды за день. Похоже на умышленное действие", - написал министр.
Кофод добавил, что сейчас выясняются детали нарушения воздушного пространства страны. "Я уже выступил с инициативой вызвать посла России в МИД", - добавил он.
В Минобороны Дании подтвердили нарушение воздушного пространства страны российскими самолетами районе острова Борнхольм. Министр обороны Трине Брамсен отметила, что такие действия России недопустимы и два события в один и тот же день следует считать серьезными.
Напомним, в мае Россия два раза за неделю нарушила воздушное пространство Эстонии. Самолет Ил-96, сегодня, 7 мая, с включенным транспондером провел около минуты вблизи острова Вайндлоо.
Отметим, в марте 2021 года российский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Украины. Инцидент произошел на участке границы в Сумской области.
Как сообщало РБК-Украина, в апреле истребители НАТО перехватили над Балтийским морем российские военные самолеты.