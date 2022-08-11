Россия думает о переносе "референдума" и готовит еще один батальон, - ISW

По сообщению института, украинские чиновники оценили взрыв в Крыму 9 августа как начало контрнаступления Украины на юге. Эксперты предполагают, что ВСУ ожидают интенсивные сражения в августе и сентябре, которые могут решить результат следующего этапа войны.

Аналитики утверждают, что "российские официальные лица остаются обеспокоенными по поводу атаки на авиабазу в оккупированном Россией Крыму".

Спутниковые снимки подтвердили сообщение военно-воздушных сил Украины о том, что атака уничтожила, по меньшей мере, восемь российских самолетов, что противоречит заявлениям России о том, что взрывы не повредили ни один самолет и не были результатом атаки.

Ключевые выводы аналитиков ISW:

Российские официальные лица "остаются обеспокоенными по поводу атаки 9 августа на авиабазу Саки в оккупированном Россией Крыму".

Изменение планов Кремля свидетельствует о том, что оккупационные силы, скорее всего, изменят дату референдумов об аннексии в оккупированной Украине. Из-за аннексии труднее представить какое-либо урегулирование войны путем переговоров на любых условиях, которые могли бы принять Украина или Запад, демонстрируя, что Кремль принципиально не воспринимает прекращение войны на любых условиях, кроме капитуляции Украины.

Как сообщается, в последние недели Иран начал тренировать российские силы на иранских системах БПЛА, демонстрируя углубление военного сотрудничества между Ираном и Россией.

Российские войска вели наземные атаки к западу от Изюма.

Оккупанты продолжали ограниченные наземные наступления к северо-востоку и западу от Бахмута и, вероятно, добились незначительных успехов в этих районах.

Российские войска добились незначительных успехов северо-западнее города Донецка и продолжают попытки продвинуться северо-западнее нынешних плацдармов в окрестностях города Донецка.

Захватчики провели многочисленные безуспешные наступательные операции к северу и северо-востоку от города Харькова.

Российские войска провели неудачную боевую разведку на северо-западе Херсонской области.

Сообщается, что в Орловской области России формируется добровольческий батальон.

Напомним, что 9 августа в оккупированному Крыму прогремели взрывы на авиабазе в Новофедоровке.

После этого ВСУ подтвердили уничтожение 9 самолетов на авиабазе.

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