Россия думает о переносе "референдума" и готовит еще один батальон, - ISW

Российские оккупанты формируют в Орловской области еще один так называемый добровольческий батальон, а также думают о переносе "референдума" об аннексии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
По сообщению института, украинские чиновники оценили взрыв в Крыму 9 августа как начало контрнаступления Украины на юге. Эксперты предполагают, что ВСУ ожидают интенсивные сражения в августе и сентябре, которые могут решить результат следующего этапа войны.
Аналитики утверждают, что "российские официальные лица остаются обеспокоенными по поводу атаки на авиабазу в оккупированном Россией Крыму".
Спутниковые снимки подтвердили сообщение военно-воздушных сил Украины о том, что атака уничтожила, по меньшей мере, восемь российских самолетов, что противоречит заявлениям России о том, что взрывы не повредили ни один самолет и не были результатом атаки.
Ключевые выводы аналитиков ISW:
Напомним, что 9 августа в оккупированному Крыму прогремели взрывы на авиабазе в Новофедоровке.
После этого ВСУ подтвердили уничтожение 9 самолетов на авиабазе.
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